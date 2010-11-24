На межбанке торги закрылись на уровне 7,9595/7,9665 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9635/7,9720 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9675/7,9720 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9595/7,9665 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», выход Национального банка Украины с интервенцией не позволил ценам на американскую валюту продолжить свой рост.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2541/0,2545 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2542/0,2543 грн./рубль. К закрытию цены понизились до 0,2538/0,2539 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль вырос и составил 31,36 рубля за доллар (+0,1425).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3285/1,3415 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6510/10,6640 грн./евро, к 12:00 цены упали до 10,6055/10,6175 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,6135/10,6285 грн./евро.