Федерация работодателей просит Президента ветировать Налоговый кодекс

Федерация работодателей Украины (ФРУ) просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА воспользоваться правом вето в отношении закона о Налоговом кодексе.



Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение к Президенту было принято на VII съезде ФРУ.



В обращении отмечается, что в законе учтены не все предложения работодателей.



«Поскольку не все предложения работодателей учтены в принятом Верховной Радой Украины Налоговом кодексе, поддерживая малый и средний бизнес, мы, делегаты VII съезда ФРУ, обращаемся к вам, уважаемый Виктор Федорович, с просьбой ветировать и вернуть Налоговый кодекс в Верховную Раду для доработки как не создающий мотивации для детенизации экономики Украины и не обеспечивающий экономического развития страны», - говорится в обращении.



Как сообщал УНИАН, 18 ноября т.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс.



Документом фактически отменена упрощенная система налогообложения; повышается планка подоходного налога; реформируется транспортный налог; вводятся жесткие рамки применения льгот; сокращается ставка налога на прибыль, но расширяется база применения налога; усиливается фискальное давление и расширяются полномочия налоговиков.



Он вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста продолжаются по всей Украине. Предприниматели требуют от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать кодекс.



22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против Налогового кодекса.