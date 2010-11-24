Союз ученых-экономистов предупреждает о негативных последствиях для экономики Украины от вступления в действие НК

Всеукраинский союз ученых-экономистов обращает внимание на вероятность серьезных негативных социально-экономических последствий для национальной экономики Украины в случае вступления в действие Налогового кодекса, принятого 18 ноября Верховной Радой.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении Всеукраинского союза ученых-экономистов, подписанном председателем Всеукраинского союза ученых-экономистов, доктором экономических наук, академиком Академии экономических наук Украины Александром КЕНДЮХОВЫМ.

Подчеркивается, что ни одно из предложений ученых союза по системной налоговой реформе, основанной на принципах экономического патриотизма, справедливости распределения налоговой нагрузки и создания лучших в мире условий для развития предпринимательства, не нашло отражения в принятом 19 ноября 2010 г. Верховной Радой Украины Налоговом кодексе.

«Всеукраинский союз ученых-экономистов считает, что такой важный для экономики страны документ как Налоговый кодекс должен был приниматься Верховной Радой Украины после серьезной независимой общенациональной научной дискуссии на соответствующих научных конференциях и круглых столах, а не после обсуждения в кулуарных рабочих группах и так называемого «всенародного» обсуждения», - говорится в заявлении.

Ученые «выражают крайнюю обеспокоенность в связи с принятием Верховной Радой Украины Налогового кодекса» и «в очередной раз выражают готовность направить своих экспертов во все институты государственной власти для разработки и реализации системной налоговой реформы».

Как сообщал УНИАН, 18 ноября т.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс.

Документом фактически отменена упрощенная система налогообложения; повышается планка подоходного налога; реформируется транспортный налог; вводятся жесткие рамки применения льгот; сокращается ставка налога на прибыль, но расширяется база применения налога; усиливается фискальное давление и расширяются полномочия налоговиков.

НК вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста продолжаются по всей Украине. Предприниматели выдвинули Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ ультиматум - будут инициировать проведение Всеукраинского референдума о недоверии Президенту и Верховной Раде, если В.ЯНУКОВИЧ не ветирует Налоговый кодекс.

Утром 22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали акцию протеста против вступления в силу Налогового кодекса. Активисты требуют, чтобы Президент ветировал данный закон.