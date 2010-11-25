В Луганской области милиция и ГАИ не выпускали предпринимателей в Киев

В Луганской области милиция и ГАИ препятствуют людям, которые пытаются выехать в Киев для участия во Всеукраинской акции протеста против нового Налогового кодекса.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила председатель общественной организации «Объединение предпринимателей г. Красный Луч» Ольга МОТИНОВА.

По ее словам, на прошлой неделе предприниматели г. Красный Луч заказали 100 железнодорожных билетов на поезд «Луганск-Львов» от станции Дебальцево до столицы Украины. Чтобы добраться до железнодорожной станции, предприниматели решили воспользоваться своим собственным автотранспортом. Семь небольших автобусов (по 18 посадочных мест) должны были везти людей из Красного Луча. Однако на место отправления автобусов (гостиница «Красный Луч») прибыла милиция и ГАИ.

«Нам запретили выезд. До их приезда мы успели отправить несколько бусов, но эти машины были остановлены ГАИ на трассе. На расстоянии 30 км от города в 18.00 в темноте водителей заставили высаживать пассажиров и возвращаться в Красный Луч. Предпринимателям пришлось идти пешком вдоль дороги. Причина, которую нам назвали в ГАИ, - отсутствие согласования на перевозку пассажиров. Для нас непонятно, почему мы на этих же машинах без каких-либо разрешений ездим в Харьков за товаром, а поехать в Киев не смогли. И людям вдруг пришлось, почти ночью, выходить из авто на трассе», - рассказала О.МОТИНОВА.

На помощь предпринимателям пришел профсоюз таксистов. Автомобили забирали людей и отвозили к поезду. Вопреки всем попыткам местной власти краснолучские предприниматели смогли реализовать свое конституционное право и принять участие в акции протеста в Киеве, подчеркнула О.МОТИНОВА.