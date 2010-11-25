Предприниматели на Майдане Незалежности продолжают акцию протеста против Налогового кодекса

На Майдане Незалежности в Киеве предприниматели продолжают акцию протеста против Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на главной площади столицы находятся около 1,5 тыс. лиц. Кроме того, еще около 500 человек подходят к месту проведения акции со стороны улицы Городецкого.

На данный момент продолжается подготовка к митингу и на сцене пока нет ораторов, только играет музыка. Вокруг Майдана также нет милиции, движение по улице Крещатик идет в привычном режиме.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября утром на Майдане Незалежности предприниматели начали акцию протеста против Налогового кодекса, принятого Верховной Радой 18 ноября. Активисты требуют, чтобы Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заветировал настоящий документ.

В тот же день Окружной административный суд Киева по иску КГГА запретил проведение массовых мероприятий 22-26 ноября в центре Киева. Как объяснили в мэрии, такое решение принято “в связи с визитами иностранных делегаций с 21 до 24 ноября 2010 года...”.

Однако предприниматели заявили, что не намерены выполнять решения суда и оставлять Майдан Незалежности.