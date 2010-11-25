На Майдане Незалежности в Киеве собралось около 4 тыс. пикетчиков - милиция
10:30, 25 ноября 2010Финансы
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По состоянию на 10.00 на Майдане Незалежности в Киеве находятся около 4 тыс. предпринимателей, которые протестуют против нового Налогового кодекса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Главном управлении МВД в Киеве.
При этом в милиции отметили, что, в частности, из различных регионов Украины на акцию протеста прибыли три поезда и 9 автобусов из Львова и Житомира.
Охрану общественного порядка обеспечивают 1500 сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск МВД Украины, включая резервы.
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