Янукович может применить вето к Налоговому кодексу - Герман

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН не исключает, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ применит вето к Налоговому кодексу.

Об этом она сказала в разговоре с радио "Свобода".

"Давайте несколько дней подождем. Президент ознакомится. Следите за главным сообщением, оно появится от самого Президента", - сказала А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября с.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс.

Он вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста продолжаются по всей Украине. Предприниматели требуют от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать кодекс.

22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против Налогового кодекса.

В тот же день В.ЯНУКОВИЧ в Брюсселе пообещал встретиться с участниками акции протеста против нового Налогового кодекса и учесть их мнение при принятии своего решения относительно данного закона.