Ривненский облсовет призывает Януковича вернуть НК на доработку

Ривненский областной совет принял обращение к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием отправить Налоговый кодекс на доработку.

Как передает корреспондент УНИАН, за основу обращения был взят текст, подготовленный депутатами от Партии регионов и их политическими союзниками, за который, с незначительными дополнениями, проголосовал 61 депутат облсовета из 74-х, присутствующих в зале.

В то же время, предложения представителей ВО «Батьківщина» и ВО «Свобода» о необходимости применения Президентом вето и отправки в отставку авторов Налогового кодекса не прошли.

Было одобрено лишь предложение представителя «Батьківщини» Олега ХОМИЧА относительно необходимости администрирования налогов с равной ответственностью контролирующих органов и предпринимателей.

Принятие этого и других решений сопровождалось вчера акцией протеста предпринимателей под стенами облсовета. Отдельные представители местного малого и среднего бизнеса также приняли участие в обсуждении вопроса о Налоговом кодексе.

Представители провластных партий, в частности Партии регионов (27 депутатов), Народной партии (7 избранников) и их союзники в настоящее время в облсовете имеют большинство и способны контролировать принятие решений. Всего в облсовете 80 депутатов.