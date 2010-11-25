Предприниматели считают, что договоренности с властью их разъединят.

В частности, как заявил один из участников акции протеста на Майдане Незалежности, предприниматель Максим МАНЬКОВСКИЙ в эфире ТВі, единственным требованием предпринимателей остается вето Президента на новый Налоговый кодекс.

«Требованием людей, стоящих на Майдане, является вето Президента на Налоговый кодекс. Все остальные требования недостаточны, чтобы удовлетворить предпринимателей... Несколько разделов кодекса вызывают вопросы у предпринимателей. После применения вето депутаты могли бы их опять проголосовать на протяжении года, спокойно, советуясь с предпринимателями», - сказал он, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

М.МАНЬКОВСКИЙ считает, что любые другие договоренности приведут к разъединению протестующих. «Сейчас с нами ведутся переговоры. Одним обещают некоторые изменения, другим… Это все может только разъединить нас. Мы протестуем против морали, духа этого кодекса. А мораль такова: за счет малого и среднего бизнеса хотят «решить вопросы». Политические, экономические. Вместо того, чтобы решить их с олигархами, они хотят уничтожить нас. Потому что мы - свободные люди. Вопрос, на самом же деле, не в сумме налогов, которые нужно платить…», - сказал предприниматель.