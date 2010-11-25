Предприниматели не исключают, что сегодня их пригласят к Президенту на переговоры

Организаторы акции предпринимателей против Налогового кодекса не исключают, что сегодня их могут пригласить в Администрацию Президента на переговоры.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила председатель Совета предпринимателей при оппозиционном правительстве Оксана ПРОДАН.

«Есть такая информация, что нас будут приглашать в Администрацию на переговоры. Такое возможно. Увидим, как это будет», - сказала О.ПРОДАН.

При этом она отметила, что пока не известно, на какое время может быть назначена встреча.

О.ПРОДАН также сообщила, что акция протеста на Майдане Независимости сегодня начнется в 10 часов, и митингующие будут действовать в зависимости от обстоятельств. На данный момент на Майдане собрались уже около 5 тыс. предпринимателей.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября с.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс. Он вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста продолжаются по всей Украине. Предприниматели требуют от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать кодекс.

22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против Налогового кодекса.

В тот же день В.ЯНУКОВИЧ пообещал встретиться с участниками акции протеста против нового Налогового кодекса и учесть их мнение при принятии своего решения относительно данного закона.