Тарасюк: оппозиция не имеет никакого отношения к организации акций предпринимателей

Лидер Народного руха Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК заявляет, что оппозиция не имеет никакого отношения к организации протестных акций предпринимателей.

Об этом он сказал в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Оппозиция внесла около 800 поправок (в проект Налогового кодекса) - это показатель отношения оппозиции. Поэтому не надо искусственно привязывать оппозицию и политические партии к организации этих протестов, в то же время неправильно и отделять совсем оппозиционных политиков от протестных акций», - заметил он.

Б.ТАРАСЮК также заявил, что когда протестующие обратились к нему за помощью, он ее предоставил, поскольку это была его обязанность как народного депутата. «Ко мне обратились с просьбой сообщить представителям Европейского Союза содержание обращения участников протестных акций, и я это сделал: я и моя команда сделали перевод этого обращения на английский язык, и со своим сопроводительным письмом я направил документ на имя президента Европейского парламента Ежи БУЗЕКА. Я знаю, что он его получил и ознакомился с содержанием этого обращения», - заверил народный депутат.

Вместе с тем Б.ТАРАСЮК заметил, что не может делать выводы относительно дальнейшей судьбы этого письма: «Стало ли это письмо предметом рассмотрения в Европарламенте, или нет - это другое дело. Лично я считаю, что президент Европарламента сообщил депутатам данное обращение”.