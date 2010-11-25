Торги по доллару на межбанке открылись снижением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ’е снижением котировок – 7,9550/7,9680 грн./долл., цены на российскую валюту составили 0,2541/0,2545 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6135/10,6390 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в США празднуют День Благодарения, в связи с этим торги по американской валюте возможны только на ТОМ’е.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3347/1,3349 долл./евро (среда, 24 ноября, - 1,3363/1,3365 долл./евро).

В среду, 24 ноября, Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH - 7,9350/7,9550 грн./долл.