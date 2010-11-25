В Черкассах предприниматели автоколонной ездят с лозунгом "Нет - Налоговому кодексу"

В Черкассах местные предприниматели начали акцию протеста под лозунгом "Нет - Налоговому кодексу".

Как передает корреспондент УНИАН, колонна из более чем 30-ти легковых автомобилей с лозунгами "Нет - Налоговому кодексу" отправилась по центральным улицам города.

По окончании этой акции предпринимателей инициативная группа передаст председателю Черкасской облгосадминистрации резолюцию для Президента с требованием ветировать Налоговый кодекс и в дальнейшем, при его рассмотрении и разработке, учитывать мнение представителей малого и среднего бизнеса, провести настоящее общественное обсуждение.