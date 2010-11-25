Участники акции протеста на Майдане Незалежности требуют отставки Могилева

Участники акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве требуют отставки министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом с трибуны заявили организаторы митинга.

«Автоперевозчикам поступила неофициальная информация не давать разрешения (на перевозку людей на акцию протеста в Киев – УНИАН)», - сказал представитель профсоюзов предпринимателей Одессы.

Он отметил, что правоохранители не давали возможности предпринимателям добраться в Киев для участия в акции протеста.

Митингующие поддержали призыв оратора отправить в отставку А.МОГИЛЕВА.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября член Национального координационного совета предпринимателей Украины Евгений ШАПОВАЛЕНКО заявил, что перевозчиков Львовской области массово вызвали в управление ГАИ, где сотрудники милиции требовали от них не предоставлять предпринимателям транспорт для поездки в Киев на акцию протеста, и пригрозили, что будут отзывать у них лицензии на осуществление пассажирских перевозок.

24 ноября в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины опровергли это заявление.