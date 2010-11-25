ВР зарегистрировала законопроект, дающий НБУ право применять меры к участникам банковских групп

Верховная Рада Украины зарегистрировала проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины (об осуществлении банковского надзора на консолидированной основе)»

Законопроект (рег. № 7399 от 24.11.2010 г.) обнародован на сайте парламента.

Данным документом устанавливается порядок и условия проведения надзора за банками на консолидированной основе. В частности, устанавливаются требования к материнскому банку банковской группы, к участникам банковской группы; определяется право Национального банка Украины, Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку применять меры воздействия к участникам банковских групп; регламентируются вопросы сотрудничества и координации деятельности между органами, осуществляющими государственное регулирование рынков финансовых услуг, а также с соответствующими органами банковского надзора других государств.