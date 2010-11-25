Предприниматели намерены сегодня провести митинги возле АП, ГПУ и ЦИК

Предприниматели, которые протестуют на Майдане Незалежности в Киеве против вступления в действие Налогового кодекса, намерены провести сегодня митинги возле зданий Администрации Президента Украины, Генеральной прокуратуры Украины и Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение они приняли по предложению организаторов акции.

Время проведения этих митингов организаторы еще уточняют. Они отметили, что сначала предприниматели с Майдана пойдут на улицу Банковую, где находится Администрация Президента, потом - к Генпрокуратуре и ЦИК.

Как отметили организаторы акции, возле Администрации Президента предприниматели будут требовать ветировать Налоговый кодекс, на митинге возле Генеральной прокуратуры они будут протестовать против препятствования проведению их акции, а возле ЦИК митингующие будут требовать объявить о начале кампании по выборам Верховной Рады Украины в марте 2011 года.