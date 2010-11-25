В Донецке около 200 человек митингуют против Налогового кодекса

В центре Донецка, у здания областной государственной администрации, около 200 человек митингуют против принятия Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие призывают местные власти добиваться от Президента Украины вето к принятому Налоговому кодексу, а также распустить Верховную Раду Украины.

«Мы призываем депутатов местных советов прислушаться к сотням тысяч людей, которые сегодня на площадях страны протестуют против принятия Налогового кодекса… Мы требуем распустить Верховную Раду Украины, принимающую драконовские законы», - говорится в резолюции митинга.

Участники акции протеста заявляют, что они представляют общественную организацию работников общественной торговли, профсоюзной организации «Конфедерация труда Украины», Прогрессивной социалистической партии Украины и др.