На рынках Харькова объявлена забастовка

Сегодня объявлена забастовка на рынках Харькова.

С просьбой не работать 25 ноября ко всем предпринимателям и торгующим на рынках обратилась Харьковская городская организация Союза предпринимателей.

Комментируя событие, руководитель этой организации Александр ШАРМАР сказал УНИАН, что предприниматели Харькова продолжают настаивать на необходимости применения вето к Налоговому кодексу Украины.

«Мы попросили предпринимателей не выходить на рабочие места в знак протеста против принятия нынешнего Налогового кодекса», - сказал А.ШАРМАР.

По его словам, сегодня днем в центре Харькова на площади Свободы созывается митинг, организатором которого выступает Союз предпринимателей. Поддерживают акцию областной профсоюз таксистов и Клуб предпринимателей города.

По словам А.ШАРМАРА, предприниматели Харьковской области будут требовать «отставки правительства Николая АЗАРОВА в полном составе».

«Мы не хотим, чтобы нами правили непрофессионалы и аферисты», - заявил руководитель организации.