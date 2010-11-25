Принятие Налогового кодекса не поддерживают почти 60% граждан Украины - опрос

Принятие нового Налогового кодекса не поддерживают 58,9% граждан Украины, но лишь 19,7% готовы принимать участие в акциях протеста против этого закона.

Об этом идет речь в переданных УНИАН результатах социологического опроса, проведенного "Украинским демократическим кругом" по заказу Института политики.

Согласно данным опроса, поддерживают принятие Налогового кодекса лишь 9,2% респондентов, а 31,9% опрошенных не смогли определиться.

Во всех регионах Украины доля граждан, которые не поддерживают принятие нового Налогового кодекса, превышает половину населения: в Западном регионе – 52,5%, в Центральном – 66,2%, в Южном – 57,7%, в Восточном – 56,9%.

Среди тех, кто не поддерживает новый Налоговый кодекс, 19,7% выразили готовность принять участие в акциях протеста, если новый кодекс будет принят.

В случае принятия нового Налогового кодекса, в Западном регионе готовы принимать участие в акциях протеста 23,9% респондентов, в Центральном – 16,2%, в Южном – 19,4%, в Восточном – 20,9%.

"Украинский демократический круг" проводил всеукраинский опрос с 2 по 8 ноября. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. По месту жительства опрошено 1200 респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9%.