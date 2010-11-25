В Сумах участники митинга заявили о необходимости создания партии предпринимателей

В Сумах участники митинга против подписания Президентом Налогового кодекса заявили о необходимости создания партии предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, как и на предыдущем митинге, который состоялся в городе 16 ноября, предприниматели держали много плакатов с лозунгами о защите прав малого предпринимательства и с обвинениями в адрес разработчиков Налогового кодекса, правительства, премьер-министра Николая АЗАРОВА, вице-премьера Сергея ТИГИПКО и председателя Госкомпредпринимательства Михаила БРОДСКОГО.

В целом, в акции приняли участие около двух тысяч человек. В выступлениях на митинге, который длился с 9 до 11 часов утра, ораторы неоднократно подчеркивали, что «наступило время создания отдельной партии предпринимателей Украины для защиты прав представителей малого предпринимательства в государстве».

Также ораторы подчеркивали необходимость проведения акции до выполнения властью требований предпринимателей.

Кроме того, организаторы митинга сообщили, что проведут сегодня в Сумах пресс-конференцию на тему: «Перспективы протестов предпринимателей», на которой речь пойдет о сроках проведения акций и о том, насколько решительно настроены предприниматели.

Сегодня в Сумах в знак солидарности с коллегами из других регионов и в связи со Всеукраинской акцией протеста не работают рынки, некоторые магазины, парикмахерские, другие объекты малого бизнеса.