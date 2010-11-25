В Житомире предприниматели провели акцию протеста

В Житомире около двухсот представителей малого и среднего бизнеса сегодня провели акцию протеста против Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг состоялся возле здания областной государственной администрации на Площади Королева.

Участники акции держали плакаты с надписью «Нет – Налоговому кодексу!», требуя применения Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ вето к этому документу.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября с.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс.

22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против Налогового кодекса.

Сегодня предприниматели заявили о намерении провести также митинги возле зданий Администрации Президента Украины, Генеральной прокуратуры Украины и Центральной избирательной комиссии.

Во многих регионах Украины сегодня также продолжаются массовые акции протеста против Налогового кодекса.