В Харькове строители едва не сорвали митинг предпринимателей

В Харькове во время митинга предпринимателей против Налогового кодекса, организованного перед зданием Харьковской облгосадминистрации, проходили строительные работы.

Как передает корреспондент УНИАН, когда на Площади Свободы собралось около 1 тысячи митингующих, начал работать грузовой кран на автомобильной платформе, который выгружал строительные материалы для праздничного новогоднего обустройства площади.

Активисты, скандируя «Кран долой!», добились того, чтобы строительную технику убрали с места проведения акции.

Также, по словам активистов, в Харькове сегодня не работают Салтовский и Центральный рынки, а также прекратил работу Барабашовский рынок, где сегодня состоялись проверки с участием налоговиков.

На Площади Свободы количество митингующих постоянно увеличивается. Движение по улице Сумской не перекрывалось.