В Тернополе полтысячи предпринимателей пикетируют облгосадминистрацию

В Тернополе полтысячи предпринимателей пикетируют областную государственную администрацию.

Как передает корреспондент УНИАН, в руках они держат плакаты с надписями «Стоп - расправе над предпринимателями», «Обещали налоговые каникулы, дали налоговую удавку», «Господин Президент, защитите малый и средний бизнес», «Нет - уничтожению единого налога» «Нет - уничтожению фиксированного налога!», «Мы против проверок без предупреждения», «Нет - безработице!».

В своих выступлениях предприниматели критикуют новый Налоговый кодекс, который, по их словам, приведет к свертыванию их бизнеса. После выступлений пикетчики поддерживают своих коллег возгласами «Молодец!», а также гудят в дудки, которые обычно используют футбольные фанаты.

У многих присутствующих предпринимателей на рукавах или сумках повязаны зеленые ленты. Как рассказала корреспонденту УНИАН председатель профсоюза предпринимателей Тернопольского центрального рынка Наталия ШОЛОМЕЙЧУК, с этими лентами люди ежедневно ходят по городу, такие же ленты повязаны на рабочих месяцах предпринимателей, на автомобилях. «Таким способом мы решили показать, что протестуем против Налогового кодекса не только когда стоим под облгосадминистрацией. Ленты зеленые, поскольку это цвет верховенства права и Божьего благословения», – объяснила Н.ШОЛОМЕЙЧУК.

По ее данным, еще 500 предпринимателей из Тернополя и области сегодня принимают участие в акции протеста в Киеве. «Наши люди были в столице и вчера, часть ночевала в палатках, другим киевляне предоставили квартиры», - отметила Н.ШОЛОМЕЙЧУК.

По ее данным, очередная поездка в Киев планируется в понедельник.

Во все дни акций протеста большинство торговых мест на тернопольском рынке пустуют.