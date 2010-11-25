В Харькове около 3 тысяч предпринимателей требуют отставки Кабмина и ветирования НК

В Харькове на Площади Свободы перед зданием облгосадминистрации около 3 тысяч предпринимателей проводят митинг с требованием отставки Кабинета министров и применения вето к Налоговому кодексу, принятому Верховной Радой 18 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, предприниматели держат национальные флаги, флаги с символикой Клуба предпринимателей Харькова, Харьковского областного профсоюза предпринимателей и профсоюза таксистов Харьковской области. А также транспаранты с надписями: «Налоговому кодексу – Нет! Антинародным реформам – Нет!», «Азаров, Тигипко имеют всех гибко», «Налоговый кодекс – убийца малого бизнеса» и «Кабмин в отставку, кодекс на свалку».

Активисты раздали участникам митинга копию письма к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием ветировать Налоговый кодекс. Они призвали каждого предпринимателя отправить это обращение заказным письмом в адрес Администрации Президента. «Расходы, которые вы понесете, не соизмеримы с убытками от Налогового кодекса», - отметил координатор акции.

Председатель профсоюза предпринимателей Харьковской области Александр ШАРМАР сообщил, что под требованием отправить в отставку Кабинет министров и ветировать Налоговый кодекс уже подписались более 3 тысяч предпринимателей, и сбор подписей продолжается.

По словам А.ШАРМАРА, на митинг соберется до 5 тысяч предпринимателей. Он также отметил, что предприниматели Харьковской области будут настаивать на отставке В.ЯНУКОВИЧА, если он не ветирует Налоговый кодекс. «В случае необходимости, мы будем собирать подписи за отставку Президента», - сказал А.ШАРМАР.

Он также добавил, что в понедельник, 29 ноября, в 11.00 харьковские предприниматели соберутся на Площади Свободы и поддержат Всеукраинскую акцию протеста, которая будет проходить в этот день.