ГАИ выделила места для парковки автобусов с участниками акции протеста

Работники ГАИ выделили места для парковки автобусов с участниками акции протеста из регионов возле станций метро, чтобы на дорогах города не образовывались заторы, а не с целью препятствования их движению.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ в г. Киеве, заметив, что сегодня в столицу из Львова и Житомирской области прибыло 12 автобусов, в которых приехали 179 предпринимателей.

Для удобства и последующего перемещения людей в центр города сотрудники Госавтоинспекции выделили места для парковки автобусов возле станции метро "Житомирская" и Речного порта.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве проходит акция протеста предпринимателей против подписания Президентом Налогового кодекса.