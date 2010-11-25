Порошенко: Украине не хватает валюты для поддержания курса гривни

Глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО отмечает, что в условиях искусственного ограничения экспорта Украина недобирает необходимой валюты для того, чтобы защитить курс национальной денежной единицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П. ПОРОШЕНКО заявил в Виннице.

При этом он подчеркнул, что "играть с ограничением экспорта, с введением экспортных квот - безответственное решение".

П.ПОРОШЕНКО считает, что выращенный украинскими аграриями хлеб, продукты земледелия не должны блокироваться в портах. «Украинский крестьянин имеет право получить справедливую цену за продукт своего труда. Почему одни поля дают 70 ц/га, а остальные дают 20? Может довести все до 70 - и тогда у нас не будет никакой проблемы с продовольственным дефицитом», - сказал он.

В то же время, по мнению главы Совета Нацбанка, Украина в ближайшей перспективе может уверенно смотреть на свою курсовую политику, поскольку золотовалютные резервы Национального банка на сегодня превышают 34 млрд. долларов и НБУ имеет достаточно возможностей для того, чтобы обеспечить стабильность курса. «Но стабильность курса не может быть самоцелью, ведь в действительности сегодня ключевым приоритетом является обеспечение покупательной способности, обеспечение контроля инфляции и развитие», - сказал П. ПОРОШЕНКО.

Он подчеркнул, что есть два взаимоисключающих момента проведения монетарной политики: нельзя одновременно держать курсовую стабильность и инфляционную стабильность. «Если спрашивать, что наиболее важно для гражданина сегодня, то мое мнение, что наиболее важным является вопрос сдерживания цен и обеспечения достойного уровня жизни», - считает П. ПОРОШЕНКО.

По его словам, скачок цен, который продемонстрировали в этом году продукты питания, жилищно-коммунальные услуги и транспортные тарифы, должны быть соответствующим образом сбалансированы или ростом доходов населения, или коррекцией ценовых скачков. «Часть этой проблемы кроется в мировом росте цен, в том числе на продукты питания. Но что касается монетарной политики, то я хотел бы, чтобы мы избавились от представления, что монетарная политика формируется где-то там, на небесах, и не зависит от уровня производительности труда конкретного государства. Чтобы держать стабильный курс, государство должно обеспечивать платежный баланс, продавать за границу по крайней мере такое же количество товаров, как и импортировать», - добавил П. ПОРОШЕНКО.