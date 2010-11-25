В Чернигове предприниматели требовали от Януковича ветировать Налоговый кодекс

В Чернигове предприниматели требовали от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать Налоговый кодекс.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель Черниговского профсоюза предпринимателей Елена ВАРНАКОВА, в акции протеста на центральной, Красной площади города приняли участие около тысячи представителей малого и среднего бизнеса.

По ее словам, в акции протеста также приняли участие перевозчики – на центральной площади города во время митинга стояли 30 автобусов.

Сегодня в городе не работают рынки и некоторые магазины, но перевозчики не прекращали работу.

«Требования у нас одни – вето на Налоговый кодекс, отмена пенсионных доплат и пересмотр ставок единого социального взноса», - сказала Е.ВАРНАКОВА.

Она также сообщила, что около 1,5 тысяч черниговских предпринимателей сегодня принимают участие в акции протеста в Киеве.

«Вышли, чтобы напомнить, что мы не отступим ни на шаг. Если власть будет нас брать на измор - будем стоять до последнего. Не дадим себя уничтожить», - заявила руководитель профсоюза предпринимателей.

Кроме того, Е.ВАРНАКОВА сообщила, что черниговские предприниматели будут продолжать в режиме дежурства находиться на Майдане Незалежности в Киеве до удовлетворения их требований.

Следующая акция протеста предпринимателей в Чернигове состоится во вторник, 30 ноября, на этот день запланирована сессия городского совета.