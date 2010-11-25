В Киеве - многотысячная акция протеста. У Администрации Президента - милиция с щитами

На Майдане Незалежности в Киеве начался митинг предпринимателей против Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас там находятся около 5 тыс. митингующих и люди продолжают подходить к Майдану Незалежности. Митинг протестующих открылся Гимном Украины.

Как сообщили в Главном управлении МВД в Киеве, по состоянию на 10.00, на Майдане Незалежности в Киеве находятся около 4 тыс. предпринимателей, которые протестуют против нового Налогового кодекса.

При этом в милиции отметили, что, в частности, из различных регионов Украины на акцию протеста прибыли три поезда и 9 автобусов из Львова и Житомира.

Охрану общественного порядка обеспечивают 1500 сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск МВД Украины, включая резервы.

Возле Администрации Президента также проходит митинг протеста. На улице Банковой собралась значительная часть митингующих с Майдана Незалежности.

В частности, протестующие требуют от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать Налоговый кодекс. Но при этом они выступают за необходимость переговоров с властью.

Проход в Администрацию Президента загражден представителями правоохранительных органов.

Сотрудники милиции перекрыли движение по улице Лютеранской на участке вблизи улицы Банковой возле Администрации Президента Украины.

Они установили железные щиты как со стороны улицы Крещатик, так и со стороны улицы Шолковичной, на подъезде к Банковой.

Фактически на пересечении улиц Банковая и Лютеранская стоят около двух десятков милицейских автобусов и выстроились около 200 бойцов Внутренних войск МВД спецподразделения «Барс».

На противоположном конце улицы Банковой, где она пересекается с улицей Институтской, проходит акция протеста предпринимателей, которые требуют от Президента ветировать Налоговый кодекс.

Между тем, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сможет лишь с понедельника определиться относительно целесообразности или нецелесообразности применения вето к принятому Верховной Радой Налоговому кодексу. Об этом журналистам сообщила одна из координаторов акции протеста предпринимателей Оксана ПРОДАН по окончании переговоров в Администрации Президента.

Она отметила, что инициативная группа предпринимателей встретилась с заместителем главы Администрации Президента Ириной АКИМОВОЙ. По словам О.ПРОДАН, И.АКИМОВА сказала, что Президент поручил обеспечить при анализе положений Налогового кодекса соблюдение всех прав субъектов предпринимательской деятельности, чтобы не было никаких нарушений или сужений их прав.

При этом О.ПРОДАН отметила, что лишь завтра вечером в Администрации Президента планируют получить текст Налогового кодекса, на субботу планируется подготовить предварительный анализ этого документа, а в понедельник передать экспертные заключения на рассмотрение Президенту относительно целесообразности или нецелесообразности применения вето.

О.ПРОДАН добавила, что, по словам И.АКИМОВОЙ, до получения официальных заключений относительно текста Налогового кодекса никаких официальных оценок, касающихся последующей судьбы этого документа, Администрация Президента предоставлять не будет.

Напомним, 18 ноября с.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс. Он вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста продолжаются по всей Украине. Предприниматели требуют от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать кодекс.

22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против Налогового кодекса.