Россия разрешила с ЕС все спорные вопросы по вступлению в ВТО

Россия и Европейский Союз разрешили все спорные вопросы по вступлению РФ во Всемирную торговую организацию.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь ШУВАЛОВ по итогам встречи с представителями ЕС 24 ноября.

"Мы решили все вопросы в соответствии с позицией США … теперь Россия не имеет никаких препятствий (со стороны ЕС – УНИАН) по вступлению в ВТО", - сказал И.ШУВАЛОВ.

Основным спорным вопросом между РФ и Евросоюзом были экспортные пошлины на российскую древесину в ЕС. "Мы теперь имеем общее понимание, и у нас есть согласованный, конкретный текст по этой теме", - заявил И.ШУВАЛОВ. Соответствующий документ, отметил он, будет готовиться к предстоящему 7 декабря саммиту Россия-ЕС. Вместе с этим, пресс-служба Еврокомиссии уточняет, что несогласованными остались технические вопросы в таких сферах, как сельское хозяйство, санитарный контроль, автопромышленность.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН призвал ЕС ликвидировать все преграды на пути вступления России в ВТО и предлагает унифицировать законодательство и таможенные процедуры.

Напомним, что члены Таможенного союза – Россия, Казахстан и Беларусь отказались совместно вступать в ВТО из-за разной степени готовности стран к этому. Было принято решение вступать в ВТО по отдельности, но на согласованных позициях.

Казахстан 22 ноября завершил двусторонних переговоры с США по доступу товаров на казахстанский рынок. Эти переговоры по уровню таможенных пошлин по всему перечню товаров, отмечают в Минэкономразвития Казахстана, велись на протяжении нескольких лет и были самыми напряженными.