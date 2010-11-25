Завтрашняя встреча президентов Украины и России даст новый импульс реализации проектов – вице-спикер Госдумы

Завтрашняя встреча президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА даст новый импульс реализации совместных украинско-российских проектов.

Такое мнение собственному корреспонденту УНИАН в России высказал вице-спикер Государственной думы России Александр БАБАКОВ.

«От этих встреч мы ожидаем не только решения принципиальных вопросов из области политики, межгосударственных отношений. Практическая основа взаимоотношений любых государств лежит в экономической плоскости, и в ходе визита украинского Президента в Россию, безусловно, будет обсуждаться и экономическое сотрудничество, - сказал А.БАБАКОВ. – Встречи на высшем уровне – это дополнительный импульс по преодолению порой объективных препятствий, тормозящих ход развития отношений».

А.БАБАКОВ отметил, что сферы, в которых заявлен взаимный интерес, – энергетика, ВПК, транспорт, инфраструктурные проекты – не так просто развиваются и в России, и в Украине.

«Объединение усилий наших стран предполагает, что будет дан определенный импульс в развитии национальных секторов экономики, что очень важно», - считает он.

А.БАБАКОВ уверен, что после встречи президентов можно ожидать прогресса в вопросах, по которым уже подписаны документы.

Он считает, что в ходе встречи глав государств будут обсуждаться вопросы, с которыми Россия выходит на международную арену, – новый договор о коллективной безопасности в Европе, отношение к ратификации договора по СНВ и призыв к другим государствам занять адекватную позицию - это вопрос создания ПРО НАТО и участие России в этом проекте, а также тема модернизации, которая активно поддержана украинской стороной.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ с рабочим визитом посетит Москву, где состоится четвертое заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

Предусматривается также проведение отдельной встречи В.ЯНУКОВИЧА с Президентом Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВЫМ.