Акимова проведет брифинг по итогам встречи с предпринимателями

Сегодня, 25 ноября, в 16.00 в Администрации Президента состоится брифинг первого заместителя главы Администрации Президента Украины – Представителя Президента Украины в Кабинете министров Украины Ирины АКИМОВОЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, брифинг состоится по итогам встречи с представителями предпринимателей.

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