Межбанк закрылся повышением доллара 7,9605/7,9710 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись на ТОМ’е котировками 7,9550/7,9680 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9585/7,9680 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 7,9605/7,9710 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в США празднуют День Благодарения, в связи с этим на украинском межбанке торги по американской валюте проходили, традиционно в такой день, со сниженной активностью, а все сделки совершались только валютированием ТОМ.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2541/0,2545 грн./рубль, к 12:00 цены понизились до 0,2540/0,2543 грн./рубль. К закрытию цены откатились к уровню 0,2541/0,2544 грн./рубль. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е понизился и составил 31,26 рублей за доллар (-0,0050).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3290/1,3360 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6135/10,6390 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5835/10,6020 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли до 10,6145/10,6345 грн./евро.