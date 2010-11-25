Акимова: Президент озабочен вопросом соблюдения в Налоговом кодексе прав и свобод граждан

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ озабочен вопросом соблюдения в принятом Налоговом кодексе прав и свобод граждан.

Об этом сегодня на брифинге сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА по результатам встречи с представителями предпринимателей.

«По этому документу у Президента, естественно, есть глубокая озабоченность, связанная с вопросом, гарантируется ли обеспечение защиты прав и свобод граждан в Налоговом кодексе, который был проголосован в Верховной Раде. Нет ли существенного ущемления прав и свобод за счет безудержного расширения прав государственных органов, в частности Налоговой администрации», - сказала И.АКИМОВА.

Она подчеркнула, что принятый ВР вариант Налогового кодекса дает основание сомневаться, что в документе соблюдены все свободы и права граждан.

«То, что голосовалось в парламенте, дало большую пищу для подобного рода сомнений», - сказала И.АКИМОВА.

При этом он подчеркнула, что экспертная группа, которая в ближайшие дни будет анализировать документ, чрезвычайно внимательно будет относиться ко всем моментам, вызывающим сомнения.