Путин за создание экономического альянса Европы и России

Премьер-министр России Владимир Путин в статье для немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung выдвинул идею создания европейского экономического альянса, сообщает k2kapital.

Как полагает премьер, кризис продемонстрировал, что экономики ЕС и России - уязвимы. Россия продолжает оставаться зависимой от сырьевого рынка. А для Европы характерна деиндустриализацию экономики, которая приводит к потере позиций ЕС на рынке, в том числе и на рынке высокотехнологичных товаров.

В качестве первого шага к созданию альянса, считает Путин, ЕС следует как можно быстрее снять все вопросы по вступлению России во Всемирную торговую организацию.

Премьер в статье отмечает, что необходимо использовать плюсы обеих экономических систем - России и ЕС. В частности, РФ может предложить Европе ресурсы, инвестиционный капитал, новые технологии. Россия же намерена модернизировать свою экономику, в том числе и за счет европейских технологий.

Для того, чтобы повысить конкурентоспособность общей Европы, Путин предложил ЕС подумать над унификацией таможенных тарифов и технического регулирования.

Путин затронул также проблему отмены визового режима между ЕС и Россией. Глава правительства считает, что такая отмена будет не завершением, а началом интеграции России и ЕС.