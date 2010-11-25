Банки Украины сокращают персонал

Украинские банки уменьшают персонал семь кварталов подряд, но масштаб увольнений постепенно сокращается, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, среднеучетная численность сотрудников украинских банков в январе-сентябре-2010 составила 219,65 тыс. человек, что на 8,7%, или на 20,9 тыс., меньше усредненного показателя за 2009 год, сообщает Finance.ua.

В целом, за два неполных года количество занятых в банковском секторе страны сократилось почти на 60 тыс. человек.

Помимо того, в сообщении НБУ указывается, что к началу октября-2010 в государственный реестр банков были внесены 195 банков: за январь-сентябрь было зарегистрировано три банка, исключены из реестра пять банков (три из-за ликвидации и два в связи с реорганизацией).

НБУ отмечает, что банковскую лицензию к началу октября имели 176 банков: за девять месяцев лицензия была отозвана у восьми банков.

В состоянии ликвидации к началу октября находилось 18 банков: задолженность клиентов по кредитам перед такими банками составляла 15,3 млрд грн (в 3,1 раза больше, чем на начало года), а требования по депозитам - 2,1 млрд грн.

Филиальная сеть банков Украины за девять месяцев сократилась на 247 офисов, до 846 филиалов. При этом по итогам сентября банки имели 109 дочерних компаний в Украине и еще семь - за рубежом