Предприниматели и власти создадут рабочий орган для разрешения экономических вопросов - Акимова

Представители предпринимателей и органов государственной власти в ближайшее время создадут постоянно действующий рабочий орган для разрешения экономических вопросов, в том числе связанных с Налоговым кодексом.

О достижении соответствующей договоренности с предпринимателями на сегодняшнем брифинге сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

«Было принято решение, и оно было поддержано предпринимателями, договориться о формате постоянно действующего органа, который бы садил за круглый стол представителей бизнеса, государственной власти, прежде всего, Кабинета министров и Верховной Рады, и позволял в рабочем режиме путем регулярных встреч в составе, который приемлем для всех сторон диалога, обсуждать важные вопросы. Они, кстати, не обязательно будут касаться Налогового кодекса, потому что задавалось (в ходе встречи – УНИАН) много вопросов и по Трудовому, и по Таможенному кодексам», - сказала И.АКИМОВА.

Она сообщила, что в результате договоренности предприниматели подадут свои предложения по формату такого органа, и он будет создан. Таким образом, отметила И.АКИМОВА, после принятия решения Президентом в отношении Налогового кодекса, диалог между предпринимателями и властью будет продолжаться также в конструктивном русле.

«Лучше сидеть за круглым столом и решать проблемы конструктивно, чем уходить в чисто политическую плоскость», - сказала И.АКИМОВА.