Эксперты подготовят заключение для Президента по Налоговому кодексу

В ближайшие дни экспертная группа, созданная в Администрации Президента, подготовит анализ Налогового кодекса для Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, чтобы он смог принять решения относительно этого документа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА по результатам встречи с представителями предпринимателей.

Она отметила, что доработанный закон о Налоговом кодексе Администрация Президента ожидает получить от Верховной Рады завтра вечером.

«По последней информации, которую мы получили из Верховной Рады, этот доработанный документ может прийти сюда в Администрацию, вероятнее всего, завтра вечером. Понимая важность этого документа, уже давно сформирована экспертная группа, куда, в том числе, входят и представители народных организаций… Эта группа начнет работать с окончательным документом в ту же минуту как он поступит. Мы будем работать, естественно, и в субботу, и в воскресенье, и постараемся в максимально сжатые сроки, учитывая большой объем этого документа, подготовить экспертную справку, на основе которой Президент будет принимать решение о судьбе этого документа», - сказала И.АКИМОВА.

Она отметила, что первая аналитическая справка по Налоговому кодексу будет предоставлена Президенту уже днем в субботу.