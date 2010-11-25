Профицит платежного баланса Украины в январе-октябре составил 5,86 млрд. долл.

Профицит платежного баланса Украины в январе-октябре 2010 г., по предварительным данным, составил 5,863 млрд. долл. против 12,864 млрд. долл. дефицита за соответствующий период 2009 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, по итогам октября дефицит платежного баланса составил 578 млн. долл. против 691 млн. долл. в октябре 2009 года.

По данным Нацбанка, за январь-октябрь т.г. текущий счет был сформирован с дефицитом 1 млрд. 809 млн. долл., что на 1 млрд 027 млн. долл. больше, чем за соответствующий период 2009 года., в том числе в октябре — 907 млн. долл. (в октябре 2009 года — профицит 74 млн. долл.).

«Такое увеличение дефицита было достаточно ожидаемо и стало результатом, прежде всего, увеличения объемов поставок природного газа и сезонного сокращения профицита торговли услугами», - говорится в сообщении НБУ.

Профицит по капитальному и финансовому счету в октябре составил 329 млн. долл. и был обеспечен, в первую очередь, достаточно высокими для этого года объемами прямых иностранных инвестиций (466 млн. долл.) и чистыми привлечениями по долгосрочным кредитам частного сектора (551 млн. долл.). Также продолжилось активное приобретение нерезидентами внутренних государственных облигаций (264 млн. долл.). В то же время, объемы накопления наличной валюты вне банков оставались очень высокими (1,7 млрд. долл.).

Нацбанк отмечает, что в отличие от предыдущих месяцев приток капитала по финансовому счету был недостаточным для полного покрытия дефицита текущего счета. Сложившееся в результате отрицательное сальдо сводного платежного баланса (578 млн. долл.) финансировалось за счет резервных активов, объем которых на 1 ноября 2010 года сократился до 34.3 млрд. долл. США (5,8 месяцев импорта товаров и услуг будущего периода).

С начала года профицит капитального и финансового счетов достиг 7,7 млрд. долл., в то время как за 10 месяцев 2009 года дефицит составил 12,1 млрд. долл.

«Соответственно, продолжается тенденция роста кумулятивного профицита за последние 12 месяцев: в октябре он составил 7,8 млрд. долл. по сравнению с 6,7 млрд. долл. в сентябре» - указывается в сообщении.

Чистые поступления иностранных инвестиций в октябре оставались на достаточно высоком для текущего года уровне – 466 млн. долл. (В сентябре - 545 млн. долл.). Почти треть чистых поступлений направлено в банковский сектор (32.6%). В целом с начала года чистый приток прямых иностранных инвестиций составлял 4,1 млрд. долл., практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года, из них в банковского сектора поступило 34% (в прошлом году — 45%).

Сальдо по кредитам и облигациями в октябре сложилось положительным (566 млн. долл. США). Сохраняется заинтересованность нерезидентов в правительственных ценных бумагах, обеспеченная высокой ликвидностью мировой финансовой системы и относительно высокими процентными ставками по этим инструментам. Чистый приток капитала по ОВГЗ и ОВГЗ-НДС в октябре составил 264 млн. долл.

Сальдо по операциям частного сектора по кредитам и облигациям сложилось положительным в сумме 353 млн. долл. При этом традиционно остается отрицательным сальдо по операциям банковского сектора - 252 млн. долл. Кроме того, сальдо по операциям реального сектора по кредитам и облигациям сохраняется положительным, за октябрь оно составило 605 млн. долл. США за счет активного привлечения долгосрочных кредитов. В целом за январь-октябрь 2010 года сальдо по операциям с кредитами и облигациями частного сектора остается отрицательным - 534 млн. долл. США, однако гораздо меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года (8.1 млрд. долл. США).