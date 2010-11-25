Эксперты: Правительство не удовлетворило ни одной заявки на первичном аукционе по размещению ОВГЗ

Правительство не удовлетворило ни одной заявки на первичном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа, который состоялся 23 ноября. Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете инвестиционной компании Dragon Capital.

Как отмечается в отчете, минимальный размер доходности в заявках на 6-месячные и 1-летние бумаги составлял 8,25% и 9,25% соответственно, увеличившись на 150 базисных пунктов (б.п.) и 125 б.п. по сравнению с доходностью отсечения сопоставимых бумаг, размещенных две недели назад. Инвесторы были готовы покупать трехлетние бумаги с доходностью 12,0%, что на 150 б.п. превышает ставки размещения шесть недель назад, когда в последний раз реализовывались аналогичные бумаги. Совокупный спрос на аукционе 23 ноября был рекордно низким в этом году, составив всего 0,4 млрд. грн., что объясняется снижением банковской ликвидности. Остатки на корсчетах банков снизились на 5% за неделю - до 17 млрд. грн., а в целом за последний месяц сократились на 28%. "Но Министерство финансов не согласилось размещать бумаги с более высокой доходностью, несмотря на погашение 1,7 млрд. грн., ранее размещенных ОВГЗ 24 ноября, что свидетельствует о достаточном объеме средств в распоряжении правительства", - говорится в отчете. По мнению авторов отчета, до тех пор, пока первичные аукционы будут иметь второстепенно значение для правительства в качестве источника финансирования, рассчитывать на повышение активности не приходится. В то же время, по мнению аналитиков Dragon Capital, в 2011 г. правительству, скорее всего, придется повысить доходность размещения и увеличить объемы привлечения средств на внутреннем рынке для финансирования бюджетного дефицита и плановых выплат по ОВГЗ на сумму 24 млрд. грн. (из них 13 млрд. грн. в первом полугодии 2011 г.).