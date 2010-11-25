Предприниматели будут настаивать на ветировании Налогового кодекса – глава координационного совета

Предпринимателей-участников акций протеста против подписания Президентом и вступления в действие Налогового кодекса не удовлетворит внесение изменений в документ, они требуют исключительно его ветирования.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил глава координационного совета Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса Украины Игорь ГУРНЯК.

Предпринимателей не удовлетворит возврат документа в Верховную Раду для внесения поправок. «Если не будет вето, никакая другая позиция, никакое другое решение, никакой возврат с поправками нас не удовлетворит», - сказал он.

По его словам, митингующие требуют кроме ветирования Налогового кодекса также провести выборы в Верховную Раду в 2011 году и не принимать Трудовой кодекс. «Сама природа и качество этого документа – абсолютно такая же, как и Налогового кодекса», - отметил он.

По мнению И.ГУРНЯКА, неналожение Президентом вето на ПК приведет к еще большему социальному напряжению в стране.

Он также отметил, что палаточный городок на Майдане Независимости будет существовать постоянно, а приглашать предпринимателей из регионов планируется в определенные дни. «Я думаю, что такими рывками мы сможем очень долго держаться», - сказал глава координационного совета Ассамблеи.

Представитель гражданского движения «Відсіч» Михаил СВИСТОВИЧ также выразил уверенность в том, что никакие поправки в кодексе не изменят его сути: «Кодекс так сложен, что какие бы поправки не были внесены – все останется таким же».

Кроме того, новым НК открываются большие возможности для коррупционных действий, считает представитель предпринимателей Киевского авторынка Алла ДИДУХ.

Представитель ВО «Україні – чесні вибори” Виталий ДЕМИДЕНКО уверен, что невозможность вступления в действие НК можно осуществить путем требований наложения вето на закон в целом, путем акций протеста и массовых судебных исков, а также через акции гражданского неповиновения.

По словам главы Конфедерации свободных профсоюзов Украины, народного депутата Михаила ВОЛЫНЦА, силовые структуры сегодня пытаются препятствовать съезду предпринимателей в столицу.