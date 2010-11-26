Янукович должен ветировать Налоговый кодекс – Ющенко

Экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что нынешний глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ должен ветировать Налоговый кодекс и инициировать диалог бизнеса и власти относительно совершенствования документа.

Об этом В.ЮЩЕНКО заявил в комментарии УНИАН.

Он подчеркнул, что до принятия таких державообразующих документов, как Налоговый кодекс, в котором идет речь не только о налогах, но и касается зарплат, пенсий, рабочих мест, необходимо проводить широкую дискуссию в обществе.

В.ЮЩЕНКО отметил, что нельзя пытаться решить экономические проблемы лишь за счет одной части бизнеса, в данном случае - малых и средних предпринимателей.

«Люди - за диалог, они понимают необходимость принятия Налогового кодекса», - сказал он.

В то же время, по словам В.ЮЩЕНКО, сегодня власть не понимает того, что в условиях кризиса именно малый и средний бизнес может способствовать созданию рабочих мест и удержанию экономической активности.

«Возлагать основную налоговую нагрузку на малый и средний бизнес - несвоевременно и неправильно… Правительство не понимает – голого нельзя раздеть, самый лучший налог тот, которого не существует», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, повышение в шесть раз налога для малого и среднего бизнеса свидетельствует о непонимании властью приоритетов национальной экономики. «Именно это оскорбило людей и вывело их на улицу», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Вместе с тем он отметил необходимость проведения реформ и принятия Налогового кодекса. «Жить в стране, где половина валового продукта «в тени», - недостойно, это свидетельствует о нездоровых фискальных и экономических процессах… Это свидетельствует, что главный налог в Украине - коррупционный налог, и каждый бизнесмен ищет «крышу» и платит средства не бюджету», - сказал он.

По мнению В.ЮЩЕНКО, власть вместе с обществом должна в процессе диалога определить, каким должен быть Налоговый кодекс. «Услышать каждого - так, как Президент ЯНУКОВИЧ писал на каждом биг-борде», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время, он выразил мнение, что малому и среднему бизнесу удастся отстоять свои интересы.

Справка УНИАН. 18 ноября с.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс.

Он вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста продолжаются по всей Украине. Предприниматели требуют от Президента В.ЯНУКОВИЧА ветировать кодекс.

22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против Налогового кодекса.