Депутат-регионал обвиняет Тимошенко и ее команду в хранении денег в оффшорах

Народный депутат Украины от Партии регионов Владимир ОЛИЙНЫК обвиняет лидера партии “Батьківщина”, бывшего премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО и людей из ее команды в хранении средств в оффшорных зонах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, об этом В.ОЛИЙНЫК сказал, комментируя заявление Ю.ТИМОШЕНКО о якобы перечислении в оффшорные зоны, преимущественно на Кипре, миллиардных средств после прихода к власти нынешнего Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

По словам депутата, Ю.ТИМОШЕНКО и ее окружение являются самыми первыми, кто заинтересован в сохранении оффшорных зон и избежании налогообложения в Украине, поскольку «хранят на счетах за рубежом значительные средства и не заинтересованы в начале процедур по расторжению международных соглашений, которыми были эти оффшорные зоны созданы».

«Не надо вводить в заблуждение граждан Украины. Партия регионов стоит на позиции проведения всех необходимых процедур по расторжению международных соглашений относительно создания оффшорных зон и ликвидации оффшоров, а также выступает против избежания налогообложения на территории Украины», - заявил В.ОЛИЙНЫК.

По его мнению, «если предыдущая власть была так настроена, то за 5 лет она могла бы решить все эти вопросы».

В.ОЛИЙНЫК подчеркнул, что сама процедура ликвидации оффшоров «является непростой процедурой, связанной с международными обязательствами Украины. Этот путь будет пройден, но он не такой простой, как об этом заявляет Ю.ТИМОШЕНКО».

По словам депутата, призывая «принять простое решение, Ю.ТИМОШЕНКО вводит общество в заблуждение».

«Думаю, выступая с такой инициативой, они не хотят достичь такой цели», - сказал В.ОЛИЙНЫК.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября лидер партии “Батьківщина” Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что с момента прихода к власти Президента В.ЯНУКОВИЧА из Украины в оффшорные зоны было выведено почти 24 млрд. долл.