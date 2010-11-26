Ивано-Франковский облсовет требует от Президента наложить вето на Налоговый кодекс

Ивано-Франковский областной совет требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА наложить вето на Налоговый кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера на первой сессии новоизбранного областного совета депутаты приняли обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и поддержали требования предпринимателей.

«Ивано-Франковский областной совет, представляя интересы общины Прикарпатья, полностью поддерживает акции протеста бизнесовой и предпринимательской среды области и требования наложить вето на Налоговый кодекс, - отмечается в документе. – Обращаемся к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием ветировать Закон Украины «О Налоговом кодексе Украины» и предложить Верховной Раде Украины продолжить реформирование налогового законодательства Украины».

В то же время, он выразил мнение, что малому и среднему бизнесу удастся отстоять свои интересы.

Справка УНИАН. 18 ноября с.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс.

Он вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста продолжаются по всей Украине. Предприниматели требуют от Президента В.ЯНУКОВИЧА наложить вето на кодекс.