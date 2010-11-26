Предприниматели добились признания властью нарушений их прав – Томенко

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО отмечает, что предприниматели добились признания властями нарушений их прав в Налоговом кодексе.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО.

Анализируя ход пятидневной акции протестов предпринимателей, которые требуют от Президента не подписывать Налоговый кодекс, Н.ТОМЕНКО сказал, что сегодня можно говорить о достижении, как минимум, одной тактической победы: власть признала вред многих норм нового Налогового кодекса, принятого представителями провластных фракций по представлению правительства.

«Более того, вчерашняя встреча в Администрации Президента с представителями предпринимателей продемонстрировала, что президентская сторона признала неприятие чрезмерного расширения прав Налоговой администрации», - отметил он.

«Корректно говоря, этот факт является признанием, как минимум, неправдивой риторики правительственных чиновников, которые во время обсуждения поправок ко второму чтению Налогового кодекса несколько дней в сессионном зале говорили об идеальном, демократическом тексте Налогового кодекса, направленном на поддержку украинского бизнеса», - отметил Н.ТОМЕНКО.

По его мнению, дальнейший ход акции будет зависеть еще от одного обстоятельства: удастся ли достичь единой консолидированной позиции участников акции протеста. «Сегодня создается впечатление, что внутри организации борются две противоположные стратегии. Первая – добиться уступок от власти в части, которая обеспечивает нормальную деятельность малого и среднего бизнеса. Вторая – использовать акции протеста для создания новой партии, которая бы «представляла» малый и средний бизнес для участия в будущих парламентских выборах», - сказал вице-спикер.

«Следовательно, уже сегодня можно констатировать, что первой тактической победой акций предпринимателей является признание властью того, что Налоговый кодекс ограничивает права и свободы предпринимателей», - сказал он.