Бельгийские инвесторы готовы работать с Украиной - посол

Бельгийский бизнес привлекают в Украине перспективы и задекларированная властью воля к реформам.

Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Бельгии в Украине Марк ВИНК заявил в интервью журналу «Профиль».

Комментируя приезд делегации бельгийских предпринимателей в Украину, посол отметил: «Ряд бельгийских компаний смогли достичь в Украине серьезного успеха, хотя инвестиционный климат здесь трудный. Многие компании столкнулись со сложностями вашего рынка, а также с проблемами глобального кризиса».

Среди других трудностей для иностранных инвесторов М.ВИНК назвал проблемы с налоговой и таможней, сложности получения компенсации НДС, неясности с новым Налоговым кодексом.

«Мы не будем демотивировать бизнесменов, заинтересовавшихся Украиной, хотя знаем, что здесь трудно. Это одна из причин, по которым Бельгия поддерживает соглашение о зоне свободной торговли Евросоюза с Украиной: как только оно будет достигнуто – начнется движение к модернизации украинской экономики», – уверен посол.

Как сообщал УНИАН, с 21 по 24 ноября в Украине пребывала делегация бельгийских бизнесменов во главе с принцом Бельгии Филиппом.