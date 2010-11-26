Налоговый кодекс может привести к эмиграции инженеров, IТ-специалистов и ученых - эксперт

Новый Налоговый кодекс может привести к очередному всплеску миграции из страны - люди снова массово будут отправляться за длинным рублем/долларом.

Об этом в интервью COMMENTS.UA рассказала национальный менеджер по рекрутменту кадрового холдинга АНКОР в Украине Наталия ГИЛЕТА.

По ее словам, после принятия Налогового кодекса больше всего шансов стать активными трудовыми мигрантами новой волны появится у инженеров, IТ-специалистов, ученых. «При всем своем желании, наше государство не сможет за короткий срок обеспечить их новыми рабочими местами. А на заводы и фабрики эта категория сотрудников, скорее всего, не пойдет. Крупные зарубежные компании приобретали в Украине IT-услуги у самозанятых предпринимателей, поскольку этот способ был для них довольно дешев. Но захотят ли эти компании открывать в нашей стране полноценные офисы и создавать рабочие места в рамках общей системы налогообложения - большой вопрос. По сути, экспортоориентированные специалистам могут предпочесть собрать чемоданы и уехать за рубеж», - подчеркнула Н.ГИЛЕТА.

Эксперт считает, что на украинских специалистов в сфере информационных технологий, инженеров и ученых спрос за рубежом по-прежнему существует. «Гораздо сложнее трудоустроиться за пределами Украины будет простым рабочим (наемному персоналу «упрощенцев»). Часть предпринимателей из Восточной Украины, возможно, отправятся на работу в Россию. Однако, российский рынок труда после кризиса тоже еще не особенно оживился. РФ с удовольствием приглашает украинских менеджеров среднего и высшего звена в металлургию и машиностроение, но не в малый бизнес», - сказала она.

Справка УНИАН. 18 ноября т.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс.

Документом фактически отменена упрощенная система налогообложения; повышается планка подоходного налога; реформируется транспортный налог; вводятся жесткие рамки применения льгот; сокращается ставка налога на прибыль, но расширяется база применения налога; усиливается фискальное давление и расширяются полномочия налоговиков.

НК вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста продолжаются по всей Украине. Предприниматели выдвинули Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ ультиматум - будут инициировать проведение Всеукраинского референдума о недоверии Президенту и Верховной Раде, если В.ЯНУКОВИЧ не ветирует Налоговый кодекс.

17 ноября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечал, что против Налогового кодекса выступают представители бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения. «Речь идет о тех людях, которые заняты в системе, регулируемой упрощенным налогообложением, – той формой компромисса государства в отношении той части общества, которая осталась без работы в результате экономического кризиса 90-х годов. Упрощенная система была введена, если я не ошибаюсь, в 1997 году и была реакцией государства на то, что у нас миллионы людей не могли найти работу в результате кризиса экономики. Сейчас мы выходим из кризиса и заинтересованы в том, чтобы у нас развивалось производство. И мы готовы работать над тем, чтобы людям, которые вынуждены были по обстоятельствам пойти на рынки, была предоставлена высококвалифицированная, высокооплачиваемая работа», – сказал Н.АЗАРОВ.