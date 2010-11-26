В Хмельницком около 1,5 тысяч предпринимателей проводят митинг

В Хмельницком на Площади Независимости возле облгосадминистрации около 1,5 тысяч предпринимателей проводят митинг против Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, они держат лозунги: «Налоговый кодекс Азарова – позор для Украины», «Власть, помни, кто тебя кормит» и другие.

Также на площади активисты барабанят в железные бочки.

По словам председателя ассамблеи региональных объединений малого и среднего бизнеса Галины КУЛИК, к предпринимателям присоединилась молодежная студенческая организация «Видсич».

Также предприниматели Хмельницкого ожидают приезд лидера ВО «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА.

Возле ОГА находится около 20 милиционеров, которые охраняют общественный порядок.