В Хмельницком около 1,5 тысяч предпринимателей проводят митинг
12:18, 26 ноября 2010Финансы
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В Хмельницком на Площади Независимости возле облгосадминистрации около 1,5 тысяч предпринимателей проводят митинг против Налогового кодекса.
Как передает корреспондент УНИАН, они держат лозунги: «Налоговый кодекс Азарова – позор для Украины», «Власть, помни, кто тебя кормит» и другие.
Также на площади активисты барабанят в железные бочки.
По словам председателя ассамблеи региональных объединений малого и среднего бизнеса Галины КУЛИК, к предпринимателям присоединилась молодежная студенческая организация «Видсич».
Также предприниматели Хмельницкого ожидают приезд лидера ВО «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА.
Возле ОГА находится около 20 милиционеров, которые охраняют общественный порядок.
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