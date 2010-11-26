Издержки масштабности: в Кировоградской области ПриватБанк «заговорил» на латышском (фото)

Активное развитие имеет свои издержки. Так, присутствие ПриватБанка сразу в десяти государствах иногда приводит к нестандартным, а порой и забавным ситуациям. Примечательно, что именно такие случаи становятся заметным событием в жизни горожан, перегруженных рекламными призывами.

Так, из-за технической ошибки в течение нескольких часов на плазменных панелях отделения ПриватБанка в Новгородке Кировоградской области вся информация об услугах, включая рекламные ролики, текстовые сообщения и развлекательно-познавательные сюжеты, подавалась на латышском языке.

Слух об этом распространился настолько быстро, что за пару часов отделение банка посетили несколько сотен человек.

"Представительства ПриватБанка есть не только в Украине, но и во многих других странах, и для каждой страны контент для трансляций разрабатывается в Днепропетровске, - констатировали в ПриватБанке. - Произошла краткосрочная техническая ошибка и материал, который должен транслироваться в Латвии, был загружен на плазменные панели в одном из украинских райцентров".

Примечательно, что местные жители приняли нестандартность вещания за очередной маркетинговый ход (возможно потому, что в отделении сразу же стали предлагать зрителям новые услуги банка). О сбое, продолжительностью в два часа, говорили более двух недель. Причем некоторые из жителей придумывали совсем невероятные причины временного перехода на латышский язык.

"Слухи были самые разнообразные, - рассказала местная жительница Наталья. - Говорили, что ПриватБанк привез к нам своих латвийских сотрудников для обмена опытом, которые временно будут жить в Новгородке. Моя соседка уверяла, что в нашей области латышский планируют сделать наравне с русским и украинским языком".

***По данным официального сайта ПриватБанка, сеть отделений и филиалов ПриватБанка в Украине насчитывает 3209 точек. ПриватБанк работает в России, Латвии, Португалии, Италии, Грузии, Казахстане, Кипре, Китае, Испании и Германии.