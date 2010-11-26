Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подписал Налоговый кодекс.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь председателя парламента Ольга ЧЕРНАЯ.

По ее словам, сегодня же закон будет направлен в Администрацию Президента Украины.

Между тем, предпринимателей-участников акций протеста против подписания Президентом и вступления в действие Налогового кодекса не удовлетворит внесение изменений в документ, они требуют исключительно его ветирования.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил глава координационного совета Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса Украины Игорь ГУРНЯК.

Предпринимателей не удовлетворит возврат документа в Верховную Раду для внесения поправок. «Если не будет вето, никакая другая позиция, никакое другое решение, никакой возврат с поправками нас не удовлетворит», - сказал он.

По его словам, митингующие требуют кроме ветирования Налогового кодекса также провести выборы в Верховную Раду в 2011 году и не принимать Трудовой кодекс. «Сама природа и качество этого документа – абсолютно такая же, как и Налогового кодекса», - отметил он.

По мнению И.ГУРНЯКА, неналожение Президентом вето на НК приведет к еще большему социальному напряжению в стране.

Он также отметил, что палаточный городок на Майдане Независимости будет существовать постоянно, а приглашать предпринимателей из регионов планируется в определенные дни. «Я думаю, что такими рывками мы сможем очень долго держаться», - сказал глава координационного совета Ассамблеи.

Представитель гражданского движения «Відсіч» Михаил СВИСТОВИЧ также выразил уверенность в том, что никакие поправки в кодексе не изменят его сути: «Кодекс так сложен, что какие бы поправки не были внесены – все останется таким же».

Кроме того, новым НК открываются большие возможности для коррупционных действий, считает представитель предпринимателей Киевского авторынка Алла ДИДУХ.

Представитель ВО «Україні – чесні вибори” Виталий ДЕМИДЕНКО уверен, что невозможность вступления в действие НК можно осуществить путем требований наложения вето на закон в целом, путем акций протеста и массовых судебных исков, а также через акции гражданского неповиновения.

По словам главы Конфедерации свободных профсоюзов Украины, народного депутата Михаила ВОЛЫНЦА, силовые структуры сегодня пытаются препятствовать съезду предпринимателей в столицу.

Напомним, следующий массовый митинг предпринимателей на Майдане Незалежности в Киеве может состояться 30 ноября. Как сообщил один из организаторов акции протеста, выступая вчера на митинге на Майдане Незалежности, эта дата является оптимальной, поскольку, начиная именно с этого дня, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ, по информации из Администрации Президента, сможет рассмотреть целесообразность подписания или ветирования Налогового кодекса.

Кроме этого, организаторы акций протеста считают, что другой датой массового митинга может быть 6 декабря. По словам одного из организаторов протестов Оксаны ПРОДАН, эта дата является целесообразной, поскольку, по ее мнению, тогда истекает срок, отведенный Президенту для принятия решения относительно Налогового кодекса.

В то же время, комендант палаточного городка, член координационного совета акции протеста Сергей МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что окончательную дату определит коордсовет на своем заседании, которое состоится в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября состоялась встреча предпринимателей в Администрации Президента с первым заместителем главы АП Ириной АКИМОВОЙ. На этой встрече И.АКИМОВА сообщила, что В.ЯНУКОВИЧ сможет принять решение относительно кодекса, начиная с понедельника.