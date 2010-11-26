Предприниматели на Майдане Незалежности продолжают акцию протеста

Предприниматели на Майдане Незалежности в Киеве в режиме дежурства продолжают проводить акцию протеста против подписания Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в палаточном городке находится около 100 митингующих.

Как сообщили участники акции, со своими дальнейшими действиями они будут определяться с учетом обстоятельств. Сейчас в палаточном городке никто не выступает, только играет музыка.

Справка УНИАН. 18 ноября с.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс.

Он вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста продолжаются по всей Украине. Предприниматели требуют от Президента В.ЯНУКОВИЧА ветировать кодекс.

22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против Налогового кодекса.